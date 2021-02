Les tests salivaires sont "réalisables depuis chez soi" et donnent un résultat "en trois à quatre heures" selon la Haute autorité de Santé

La Haute autorité de Santé a donné jeudi 11 février son feu vert à l'utilisation des tests salivaires de détection du Covid-19 sur les personnes sans symptômes. "Ces tests salivaires présentent l'avantage d'être suffisamment performants pour être utilisés sur les personnes asymptomatiques, puisque leur sensibilité est de 85 %", a expliqué sur franceinfo Cédric Carbonneil, chef du Service d'évaluation des actes professionnels à la Haute autorité de Santé.

"L'avantage majeur de ces tests salivaires est que ce sont des tests totalement non invasifs, donc plus facilement acceptés par les personnes et tout particulièrement au niveau des jeunes enfants. Nous n'avons pas besoin de recourir à un écouvillon pour aller jusqu'au fond du nez. Il suffira simplement de cracher dans un tube ou bien, pour les plus petits, d'aller directement sous la langue chercher le volume salivaire", a ajouté Cédric Carbonneil.

Des tests pas réalisables en pharmacie

Le scientifique a expliqué que "c'est une technique que l'on peut faire à domicile, depuis chez soi. Il vous suffira d'aller chercher le matériel nécessaire à l'auto-prélèvement au sein d'un laboratoire de biologie médicale : le tube, la petite lingette qui vous permettra de décontaminer l'extérieur du tube une fois que vous aurez fait le prélèvement et puis la petite enveloppe pour mettre le tube dedans pour pouvoir ensuite le ramener au laboratoire."

Cédric Carbonneil a également expliqué que "le résultat, de la même manière qu'un test PCR classique, arrive en trois à quatre heures. Il ne s'agit pas d'un test rapide". Ces tests ne pourront pas être réalisés en pharmacie.

Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex, en visite dans une école du 13e arrondissement de Paris, a annoncé que le gouvernement souhaite "réaliser 200 000 tests salivaires par semaine après les vacances" dans les établissements scolaires.