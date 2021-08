Le vaccin contre le Covid-19 bientôt obligatoire en France ?

En quelques mois, le ton a sensiblement évolué. "Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin", a d'abord déclaré Emmanuel Macron, avant d'indiquer, le 12 juillet, qu'en "fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire". Faut-il imposer la vaccination ? Face à la quatrième vague, c'est ce que réclame la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui représente les établissements publics de santé. "Soit la population est totalement vaccinée, soit nous renouons avec un cycle infernal de confinement, de couvre-feu, avec toutes les conséquences que nous connaissons en matière de santé, en matière sociale, en matière économique et en matière de liberté", explique Zaynab Rien, déléguée générale de la FHF.

"On va froisser un certain nombre de personnes…"

Le sujet s'est invité au Parlement il y a dix jours, dans les débats sur le pass sanitaire, que les élus socialistes considèrent comme une vaccination obligatoire déguisée. Ils réclament un choix assumé. "Une règle claire c'est la vaccination obligatoire pour tous les adultes, sans contre-indication médicale, parce que ce qui compte c'est qu'on ait le plus de personnes vaccinées pour avoir l'immunité collective", indique Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne. D'autres élus et certains médecins craignent de braquer les sceptiques. "On va froisser un certain nombre de personnes alors qu'on est en train de monter en puissance sur une vaccination incitative", estime le Dr. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).