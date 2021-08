Martinique : pourquoi cette défiance envers le vaccin contre le Covid-19 ?

"Nous avons deux Martinique face à face, d'un côté des médecins impuissants qui cherchent des lits, poussent des murs, déprogramment des opérations non-urgente face à la flambée des admissions, une trentaine en moyenne actuellement. Il y a plus de 200 patients actuellement hospitalisées au CHU de Fort-de-France", explique la journaliste Stéphanie Perez.

Une défiance importance

"En face, nous avons cette population qui doute de la réalité de la gravité de l'épidémie, qui doute du vaccin. On a vu ces manifestations et ces incidents ce week-end, alors comment expliquer une telle défiance ? Notamment parce que la Martinique a relativement été épargnée par les trois précédentes vagues, peu de familles ont été touchées, elle n'était pas vraiment perceptible", explique la journaliste. "Les médecins sont affirmatifs et on l'a vu, ce week-end, le nombre de décès est en augmentation, une vingtaine rien que depuis le vendredi 30 juillet."