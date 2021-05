Jura : un centre soigne les traumatismes du Covid-19

À 78 ans, Gabriel Voinet a souffert d’une forme grave du Covid-19 et sa respiration est encore un peu difficile. Passé par l’hôpital en soins intensifs, puis palliatifs, il s’en est sorti, et a été transféré au centre de réadaptation cardiologique et pneumologique de Franche-Comté. "Je suis resté huit jours sans pouvoir me lever, j’avais plus de force du tout (…) Maintenant ça commence à bien revenir, parce qu’on est bien soigné", raconte le patient.

Une attention de chaque instant

L’établissement est situé à Pont-d’Héry (Jura). Une section post-Covid y a été créée, il y a plus d’un an. On y accueille les personnes qui ont été en réanimation, mais également celles qui souffrent d’une forme de Covid long, encore pas toujours bien reconnue. Séances de kinésithérapie respiratoire, activités physiques adaptées ou encore programme diététique individualisé, les 20 patients du service bénéficient d’une attention de chaque instant. Les aspects psychologiques ne sont pas non plus mis de côté.