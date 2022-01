Isère : deux médecins retraités ouvrent un centre de vaccination au plus près de la population

Même le samedi, les patients affluent dans le petit centre de vaccination de Mens (Isère). Ouvert le 13 décembre, son succès est croissant. Il fallait auparavant patienter deux mois pour obtenir un rendez-vous dans le Trièves. Les pharmacies et les médecins libéraux ne parvenaient pas à satisfaire la demande. "Il y avait pas mal de personnes âgées pour qui c'était compliqué de descendre jusqu'à Grenoble, il y a toute une organisation à mettre en place. Là au moins, ça facilite", explique Sabine Campredon, maire (SE) du Persy, une commune voisine.



Un centre ouvert grâce à deux médecins retraités

Le centre de vaccination en zone rurale, a été créé par deux amis médecins généralistes : les docteurs Claude Bronner et Hubert Vidil. Ils sont aujourd'hui retraités, et y pratiquent la même médecine de campagne que celle qui les a fait connaître sur le plateau. "On peut prendre du temps. Il y a des personnes qui craignent énormément, par exemple, qui pensent qu'ils vont faire un malaise. On les bichonne", confie Claude Bronner. Le centre accueille de plus en plus de primo-vaccinés. "Entre quatre et dix par demi-journée", estime Hubert Vidil.