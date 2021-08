Haguenau : la rentrée oblige les centres de vaccination à se réorganiser

Avec la rentrée et le retour de l'activité des salles de sports et autres lieux précédemment inoccupés, les centres de vaccination contre le Covid-19 éphémères doivent se réorganiser. Exemple à Haguenau, dans le Bas-Rhin.

À Haguenau, dans le Bas-Rhin, c'est la dernière piqure pour un centre de vaccination, après trois mois d'ouverture quasi quotidienne. Il devra fermer ses portes le samedi 28 août pour laisser place au retour des activités sportives du gymnase. Cathy Hoerth, une bénévole qui a aidé à aguiller les patients, est fière d'avoir participé à ce défi national. "On n'en revient toujours pas d'avoir pu faire ce genre de choses, de créer un centre qui a fonctionné pendant des mois." 80 personnes ont fait tourner le centre, des personnels de santé et des étudiants qui étaient là pour un job d'été.

Une expérience marquante

La rentrée scolaire sonne le retour des entrainements des sportifs et des cours de sport pour les scolaires. En trois mois, 46 000 injections, jusqu'à 800 par jour, on été réalisées ici. Les bénévoles ont été marqués par cette expérience. "C'est quelque chose dont on se souviendra et qu'on a fait avec plaisi", souffle un volontaire, quand un autre espère que leur travail va aider à faire reculer la maladie. Un autre centre prendra le relais samedi à deux kilomètres du gymnase, à la fondation Saint-François.