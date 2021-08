Covid-19 : le protocole sanitaire de la rentrée dévoilée

À la rentrée, l'école sera ouverte pour tous. Le pass sanitaire ne sera pas obligatoire, ni pour les élèves ni pour les enseignants. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a détaillé dans le Journal du dimanche, ce dimanche 22 août, le protocole sanitaire qui sera mis en place. Les cours seront en présentiel et le port du masque obligatoire, mais il faudra éviter le brassage des élèves. Les activités physiques seront autorisées, à l'exception des sports de contact. Des mesures qui sont les mêmes sur tout le territoire, et que Jérôme Marty juge "incohérentes". "Il y a des territoires où il y a de plus forts taux d'incidence que dans d'autres régions", explique le président de l'Union française pour une médecine libre.

Des mesures accueillies différemment selon les parents

En cas de contamination, la règle reste la même en primaire : fermeture de la classe dès le premier cas. Au collège et au lycée, les cas contacts vaccinés pourront rester en classe, les autres devront s'isoler pendant sept jours. Une différence de traitement dénoncée par les parents d'élèves et certains syndicats. "On ne sait pas comment faire avec une classe dont une partie des élèves sera présente et une autre partie à la maison", regrette Alexandra Bourgeois, représentante SE UNSA du Doubs. Les mesures sont accueillies différemment, selon si les parents ont fait vacciner leur enfant ou non. Pour accélérer la vaccination, les élèves âgés de 12 à 17 ans devraient pouvoir se faire vacciner au sein de leur établissement.