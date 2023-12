Grippe et Covid-19 : le ministre de la Santé appelle les Français à se faire vacciner avant les fêtes de fin d'année

Se protéger pour passer "passer de bonnes fêtes". Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a appelé, mercredi 13 décembre, à "un rebond de la vaccination" contre le Covid-19 et la grippe. En déplacement dans une pharmacie à Paris avec Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée aux Professions de Santé, il a plaidé en faveur de la prévention pour les Français, mais aussi "pour les soignants à l'hôpital". "On a les outils pour permettre que les hostos ne soient pas débordés", a-t-il ajouté.

Selon lui, le nombre de vaccins administrés pour le Covid, est satisfaisant "par rapport aux chiffres de l'an dernier". Toutefois, il a estimé que la vaccination contre la grippe avait pris du retard. Interrogé sur une éventuelle lassitude des Français à l'idée de se faire revacciner, le ministre a jugé qu'"il y a peut-être un effet de banalisation, parce qu'on a appris à vivre avec la grippe et le Covid. Mais on a tous autour de nous des gens qui attrapent le Covid, et pour qui c'est cogné, sévère".

A l'approche des repas de famille lors des festivités de fin d'année, le ministre conseille à ceux "qui vont retrouver leurs parents, leurs grands-parents" de se faire vacciner. "On serait tous plus rassurés si tout ce petit monde autour du sapin était vacciné", a lancé le ministre de la Santé et de la Prévention.