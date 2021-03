Eurozapping : l’Autriche se tourne vers Israël pour les vaccins, des militantes LGBT acquittées en Pologne

G. Dehlinger, C. Gindre

Face au retard dans la livraison des vaccins en Europe, l’Autriche a décidé de se tourner vers Israël pour se fournir. Un changement de stratégie opéré en duo avec le Danemark. "En Autriche, nous aurons besoin de 30 millions de doses dans les prochaines années et nous comptons sur la coopération avec le Danemark et Israël", a précisé le chancelier autrichien, Sebastian Kurz. Des délégations se rendront en Israël pour sceller l’alliance et fabriquer un vaccin en commun, mercredi 3 mars.

Une juge acquitte des militantes LGBT en Pologne

Au Royaume-Uni, le budget doit être voté. Des aides nombreuses et une prolongation des indemnisations chômage devraient être annoncées. Pour Kwasi Kwarteng, secrétaire d’État au commerce, à l’énergie et à la stratégie industrielle, "nous devons soutenir les petits commerces, les autoentrepreneurs et les familles dans ces difficultés". Ailleurs en Europe, en Pologne, des militantes LGBT ont été acquittées par la justice. L’Église avait requis 18 mois de prison ferme pour avoir brandi la photo d’une vierge auréolée des couleurs de l’arc-en-ciel LGBT.