États-Unis : Joe Biden fixe un calendrier et appelle les Américains à se faire vacciner

Joe Biden a fixé un cap et un calendrier pour la vaccination aux États-Unis. Le président américain aimerait que le 4 juillet soit celui de l'ouverture vers de jours meilleurs. "Le 4 juillet ce sont les barbecues, réunions entre amis, entre voisins. Et les Américains adorent ça, que Joe Biden offre aux citoyens la perspective d'une fête nationale quasi-normale, c'est redonner de l'espoir après un an extrêmement difficile", estime la journaliste Agnès Vahramian en direct de Washington, vendredi 12 mars.







Tous les Américains éligibles au vaccin le 1er mai







Dans son adresse à la nation, jeudi 11 mars, Joe Biden a également affirmé qu'il sécuriserait 100 000 de doses supplémentaires. "Il a aussi demandé aux 50 états que tous Américains, quel qu'il soit, son âge, condition de santé, puisse être éligible au vaccin d'ici le 1er mai", ajoute Agnès Vahramian. En outre, le Président annoncé qu'il partait en tournée pour expliquer comment il allait dépenser les 1 900 milliards de dollars de son plan de soutien à l'économie. "Joe Biden se pose en porteur de bonnes nouvelles et en sauveur de la nation", conclut la journaliste.

