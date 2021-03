Etats-Unis : Joe Biden a fait adopter au Congrès son plan colossal de relance économique de 1 900 milliards de dollars

C'est une victoire majeure pour Joe Biden, cinquante jours après son arrivée à la Maison Blanche. Son plan XXL de 1 900 milliards de dollars a été approuvé au Congrès américain, mercredi 10 mars. Malgré l'opposition en bloc des républicains, qui dénoncent des dépenses extravagantes et mal ciblées, et une défection dans leurs rangs, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont pu l'approuver par 220 voix contre 211. Le texte avait été adopté par le Sénat samedi, par 50 votes contre 49.

Le président américain doit maintenant le promulguer vendredi, juste à temps pour éviter la suspension prévue d'allocations chômage exceptionnelles. Ce montant, vertigineux, équivaut au PIB de l'Italie. Ce programme de soutien offre aux travailleurs une "chance de s'en sortir", a commenté le président, dans un communiqué transmis par la Maison Blanche. "Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays", a lancé de son côté la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, dans l'hémicycle.

D'après la Maison Blanche, cette législation créera plus de 7 millions de nouveaux emplois cette année et rendra les soins de santé plus abordables tout en sauvant des vies grâce aux aides pour la vaccination généralisée. La présidence affirme également qu'elle réduira de moitié la pauvreté des enfants. Des millions d'Américains vont notamment toucher des chèques d'aides directes allant jusqu'à 1 400 dollars par individu et personne à charge, pour un montant global de quelque 400 milliards de dollars.