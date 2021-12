États-Unis : à New-York, la vaccination devient obligatoire pour les salariés

À New-York (États-Unis), certains ont déjà franchi le pas de la vaccination obligatoire pour travailler. Dans un restaurant situé au cœur de Manhattan, les quinze salariés sont vaccinés, à la demande de leur patron. "Je n'ai eu qu'un ou deux employés qui n'étaient pas à l'aise à l'idée de se faire vacciner. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas venir travailler ici", témoigne Scott Hart.

Vaccination obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés

La vaccination est devenue obligatoire lundi 27 décembre à New-York, pour tous les employés du secteur privé, comme elle l'était devenue il y a quelques semaines pour les fonctionnaires municipaux et les employés du secteur bancaire. "On ne veut vraiment pas de cluster dans le restaurant, sinon on perdrait notre travail. Moi j'ai perdu mon emploi l'année dernière à cause du Covid, c'était très dur", témoigne un des employés du restaurant de Scott Hart. La mairie de New-York va plus loin que les décisions du gouvernement, qui avait prévu une obligation vaccinale pour les entreprises de plus de 100 salariés, effective dès le 3 janvier.