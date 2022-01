Emmanuel Macron : «Son objectif est de cliver et de polariser», selon Guillaume Daret

"Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout", a déclaré le président de la République lors d’un entretien accordé aux lecteurs du Parisien. Une phrase qui a mis un terme aux débats à l’Assemblée nationale durant la nuit du 4 janvier. "Emmanuel Macron ne prononce pas ces mots pas hasard, son objectif est de cliver et de polariser. Son entourage explique que c’est une référence à la formule de Georges Pompidou", explique Guillaume Daret, journaliste politique à France Télévisions.



Un pari risqué

Est-ce que ce pari de polariser peut payer ? "C’est un pari qui peut passer, mais c’est un pari qui est osé et extrêmement risqué. C’est toujours compliqué d’opposer les Français entre eux alors qu’on attend toujours du chef de l’État", ajoute le journaliste de France Télévisions.