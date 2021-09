DIRECT. Covid-19 : l'OMS surveille un nouveau variant du coronavirus baptisé "Mu"

Ce qu'il faut savoir

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille un nouveau variant du virus du Covid-19, baptisé "Mu". Ce variant a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier, a-t-elle fait savoir dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 1er septembre. Le variant – B.1.621 d'après la nomenclature scientifique – a pour l'instant été classé comme "variant à suivre" et il présente des mutations qui pourraient montrer un risque d'"échappement immunitaire" (résistance aux vaccins). Suivez notre direct.

Une majorité d'adultes complètement vaccinés dans l'UE. L'Union européenne a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est dans l'est de l'UE qu'on trouve les pays les plus en retard, aux premiers rangs desquels la Bulgarie, la Roumanie et la Lettonie.

Record de contaminations en Israël. Israël a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes depuis le début de la pandémie, avec près de 11 000 cas enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, selon le ministère de la Santé.

Essais pour un nouveau candidat-vaccin. La société sud-coréenne SK Bioscience et le laboratoire britannique GSK commencent des essais avancés de phase 3 pour un candidat-vaccin contre le Covid-19, selon un communiqué commun.

4,5 millions de morts dans le monde. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4 507 823 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mardi à la mi-journée par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 638 715 morts.