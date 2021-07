DIRECT. Covid-19 : "Il est urgent de se faire vacciner", alerte Alain Fischer

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: La Gironde se (re)couvre. A partir de demain, le masque en extérieur est à nouveau obligatoire dans le centre-ville de Bordeaux, de Libourne, de Saint-Emilion et dans les secteurs littoraux urbains de Soulac-sur-Mer et de la La Teste-de-Buch. C'est pour lutter contre la recrudescence de cas de Covid-19 dans le département, explique la préfecture dans un communiqué.

: En Italie, le gouvernement s'oriente vers une obligation vaccinale pour le personnel des établissements scolaires à la rentrée prochaine. Le décret pourrait paraître jeudi, écrit La Repubblica, et les enseignants auraient donc jusqu'au 12 septembre pour se protéger. A ce stade, les éventuelles sanctions n'ont pas encore été arrêtées.

: Mise en garde de la ministre du Travail Elisabeth Borne sur BFM-TV aux salariés des lieux accueillant du public qui refuseraient le pass sanitaire : "Il ne faut pas laisser croire aux salariés qu'il ne peut pas y avoir de licenciement", après le vote du Parlement, qui a retoqué la possibilité de licenciement pour les personnes qui ne respecteraient pas l'obligation vaccinale ou de pass sanitaire. Pour elle, "on est dans le droit commun du Code du travail".

: Puisqu'on parle breloque et vaccin ce matin, sachez que la médaille d'or dans la course à la vaccination est autour du cou de l'Espagne. "Avec 54,7% de sa population entièrement vaccinée, c'est le premier des 50 pays les plus peuplés du monde."

: Il est "absolument urgent de se vacciner". Le cri du cœur du "monsieur vaccin" du gouvernement ce matin sur France Inter. Le variant Delta "induit l’augmentation du nombre d’hospitalisations en France (+ 60% en une semaine), du passage en réanimation (+ 80%)", a détaillé Alain Fischer qui estime que "le cap des 50 millions sera une étape importante".

: "Je fais la distinction entre ceux qui manifestent honteusement avec l'étoile jaune et ceux qui ont des doutes et qui demandent à être rassurés".



Sur franceinfo, Damien Abad revient sur les liens entre régime nazi et pass sanitaire faits par certains manifestants ces derniers temps.

: "Je suis assez choqué de l’attitude d’une toute petite minorité qui vient du milieu médical et scientifique et qui propage des fausses nouvelles."



Alain Fischer est en colère sur France Inter. Le "monsieur vaccin" du gouvernement s'agace contre "les fausses nouvelles qui circulent actuellement".

: Au casse-tête des valises s'ajoute la crise sanitaire. Si vous avez prévu un séjour hors de France pour ces vacances d'été, vous devrez forcément fournir des justificatifs liés à la pandémie du Covid-19. Mais est-ce que tous les pays acceptent le pass sanitaire européen ? Au bout de combien de temps est-on considéré comme vacciné en Allemagne ? Vous faudra-t-il d'autres documents pour aller visiter Rome ? Franceinfo a passé en revue les dernières conditions d'entrée de nos voisins européens.







: De nombreux cas de contaminations sont constatés en France et ailleurs malgré un schéma vaccinal complet. Aux Etats-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont publié, en mai, un rapport sur les infections de personnes pleinement vaccinées. L'étude a fait état de 10 262 cas parmi les personnes vaccinées entre le 1er janvier et le 30 avril, alors que le pays comptait environ 101 millions de personnes totalement vaccinées à la fin du mois d'avril.

: "Les personnes pleinement vaccinées peuvent malgré tout être infectées, surtout avec le variant Delta qui est beaucoup plus infectieux. Cela dit, le risque infectieux est très faible, et en général l'infection est peu grave."





Les vaccins ne protègent pas totalement. Mais l'efficacité est élevée, de l'ordre de 90%. Et au-delà de la protection contre les formes graves et les formes symptomatiques, la vaccination réduit aussi la possibilité même d'être infecté.

: Le Premier ministre, Jean Castex, a affirmé, mercredi dernier que les personnes ayant reçu deux doses de vaccin "n'ont plus de chance d'attraper la maladie".



Des propos particulièrement étonnants puisque les vaccins ne protègent pas à 100% et qu'ils protègent surtout des formes graves de la maladie. J'explique dans cet article pourquoi les propos du chef du gouvernement sont faux.









: En revanche, les voyageurs étrangers ne sont toujours pas acceptés aux Etats-Unis, même s'ils sont vaccinés. Raison avancée : la progression du variant Delta dans le monde. A l'inverse, l'Union européenne a, elle, décidé il y a quelques semaines d'autoriser les Américains à venir (à condition qu’ils soient vaccinés ou testés).

: De l'air pour les habitants de Melbourne. Après deux semaines confinés à domicile, ils vont de nouveau avoir le droit de sortir aujourd'hui. Les autorités de la seconde ville d'Australie affirment que la propagation du variant Delta a pu être contenue. Les écoles, les restaurants et les magasins vont rouvrir mais certaines restrictions, comme le port du masque, resteront en vigueur.