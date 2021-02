Désintox. Covid-19 : non, la France n\'est pas avare en vaccins

La France serait-elle trop précautionneuse avec ses stocks de vaccins ? Plusieurs commentateurs et journalistes se sont interrogés ces derniers jours. Partant du nombre de doses de vaccins contre la Covid-19 livrées en France, le nombre d’injections réalisées, et les livraisons à venir, ils estiment l’utilisation des stocks vraiment parcimonieuse.

Premièrement, la France aurait gardé trop de doses en stock ! En réalité, au 3 février, un peu plus de 2,5 millions de doses ont été livrées à l’Hexagone. Et plus d’1,5 millions ont été injectées. Restent près de 300 000 doses stockées chez les dépositaires qui alimentent les Ehpad, et un peu moins de 500 000 dans les centres pivots essentiellement destinées aux centres de vaccination. Ce qui représente environ cinq jours de vaccination. Le reste, un peu plus de 100 000 doses, a déjà été décongelé et est sur le point d’être administré.

Deuxièmement, la France ne prévoirait pas assez de vaccinations en février, puisqu'elle ne compte injecter qu'un million seulement de premières doses, 1,5 millions de deuxièmes doses, alors que l’on devrait en recevoir au total au moins six millions ! Un calcul erroné selon le ministère. En réalité, dans ce scénario, le gouvernement ne prend pas en compte les vaccins AstraZeneca, dont les volumes de livraisons ne sont pas encore garantis. Le gouvernement ne mise donc que sur 2,5 millions de livraisons assurées de Pfizer, et moins de 150 000 confirmées de Moderna.

Si Astra Zeneca remplit sa promesse et que Moderna augmente sa cadence, le gouvernement espère en fait vacciner près de quatre millions de personnes à la fin du mois. En gardant en tête que ces hypothèses doivent être confirmées par des livraisons effectives.

