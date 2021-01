La France a pris un retard considérable par rapport à ses voisins depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et le gouvernement ne cesse de se justifier. Sur BFM, le 30 décembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a ainsi voulu prendre un exemple allemand :

« On a fait un choix, qui n’est pas le choix allemand, qui est de faire se déplacer le vaccin jusqu’aux personnes dans les maisons de retraite. Et non pas de demander aux personnes des maisons de retraite de se déplacer dans des grands centres de vaccinations. » « En Allemagne, il y a aussi des brigades qui se déplacent » a argumenté le présentateur. Ce a quoi Gabriel Attal répond : « Oui, il y a aussi des brigades qui se déplacent, mais le gros, entre guillemets, de la vaccination, c’est dans des centres de vaccination, des vaccinodrômes comme on dit. »

Ce jour-là, la France avait vacciné 332 personnes, alors qu’en Allemagne, 78 109 personnes, avaient reçu une première dose, dont 37 302 personnes vivant en maison de retraite. Contrairement à ce qu’affirme Gabriel Attal, les vaccinodromes n’y sont pour rien. Les régions allemandes ont décidé de faire vacciner en priorité les personnes en maison de retraite en déplaçant des équipes mobiles, comme en France donc.

À Berlin par exemple, les 29 000 personnes vivant en maison de retraite devraient recevoir le vaccin sans mettre les pieds dans un centre. Ces derniers sont destinés pour l’instant aux soignants et aux personnes âgées de plus de 80 ans, qui vivent chez elles. D’ailleurs, après avoir constaté après 4 jours qu’il ne traitait pas assez de monde, le seul vaccinodrome ouvert de la capitale, a décidé de reporter son ouverture au 4 janvier.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox