Crise aux Antilles : le dialogue est rompu entre les syndicats et le ministre des Outre-Mer

La crise aux Antilles continue de créer une tension rarement vue. La Martinique et la Guadeloupe sont en plein cœur d'affrontements et de débordements. Afin de faire face à la situation, Sebastien Lecornu, ministre des Outre-Mer est arrivé sur place pour tenter de faire revenir le calme. Jean-Baptiste Marteau, journaliste pour France Télévisions, en direct de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), nous en dit plus sur les premières discussions.



La rencontre a tourné court

"En à peine dix minutes, quatre représentants syndicaux sont rapidement ressortis de cette sous-préfecture de Pointe-à-Pitre", lance le journaliste. Le ministre des Outre-Mer a demandé de condamner clairement les actes de violences survenus. Une demande qui s'est soldée par "un refus catégorique des syndicalistes", rapporte-t-il. Une centaine sont actuellement "en train de défiler sous les fenêtres du ministre", conclut-il.