Covid-19 : vers un pic des admissions à l’hôpital au début du mois de septembre ?

Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, vendredi 13 août, la journaliste Leslie Cadiou relaie les projections de l’Institut Pasteur datant du 5 août. Elle explique que si le taux de transmission reste le même, on pourrait atteindre un pic des admissions à l’hôpital "début septembre, pile pendant la rentrée. Le plus mauvais des scénarios : on attendrait 2 250 personnes admises quotidiennement à l’hôpital", souligne-t-elle.

Accélérer la vaccination ?

La journaliste explique que la campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait avoir un impact direct sur le nombre d’admissions. "Si on accélère la vaccination et qu’on passe à 800 000 injections par jour, on atteindrait le chiffre de 1 500 personnes hospitalisées chaque jour. Ce qui est toujours le double par rapport à aujourd’hui : 836 personnes", déclare Leslie Cadiou.

Concernant les admissions en soins critiques (réanimation et soins intensifs), "dans le pire des scénarios on atteindrait 550 personnes en soins critiques début septembre. Dans le moins pire des scénarios, on atteindrait 400 personnes, ce qui là aussi est encore le double par rapport à aujourd’hui : 188 personnes", détaille Leslie Cadiou.