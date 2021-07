Covid-19 : vague de rendez-vous de vaccination après l’allocution du président de la République

A. Brogat, C. Krauskopff-Wolff

C’est une déclaration immédiatement suivie d’effets. Lundi 12 juillet au soir, Emmanuel Macron a annoncé l’extension du pass sanitaire "pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d’attraction, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent", a précisé le chef de l’État. Dans les minutes qui suivent, c’est la ruée sur les sites pour réserver les rendez-vous de vaccination. Sur la plateforme Doctolib, jusqu’à 20 000 rendez-vous sont pris toutes les minutes. Un record.

926 000 rendez-vous sur Doctolib

"On a dû ouvrir de la capacité technologique et mettre en place aussi un système de liste d’attente qui permet au patient d’accéder à la prise de rendez-vous et de prendre les deux rendez-vous d’injection. C’est un système que l’on a développé au mois d’avril pour faire face à des affluences record comme celles que l’on a eu au moment de l’allocution du président", indique Stanislas Niox-Château, cofondateur de Doctolib. Au total, 926 000 Français ont pris rendez-vous lundi soir sur Doctolib pour une première dose.