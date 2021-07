Allocution d'Emmanuel Macron : quelles mesures annoncées par le président de la République ?

"Emmanuel Macron va annoncer la vaccination obligatoire pour les soignants", annonce la journaliste Anne Bourse depuis l'Élysée dans le 19/20 de France 3. Le président de la République va s'exprimer auprès des Français lundi 12 juillet à 20 heures, avec de nouvelles mesures mises en place pour contrer la montée du variant Delta en France. "Est-ce qu'elle le sera aussi pour tous ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles comme les aides à domicile ? Et en cas de refus, quelles sanctions ? Le chef de l'État répondra à ces questions", reprend la journaliste de France Télévisions.

"Le pass sanitaire sera sans doute demandé dans les lieux culturels"

La journaliste Anne Bourse confirme que les Français attendent des réponses concrètes avant de revenir sur les sujets que pourrait aborder Emmanuel Macron : "Le pass sanitaire sera sans doute demandé dans les lieux culturels. Il parlera aussi réformes et économie, il s'adressera notamment aux jeunes avec une possible extension de la garantie jeune." À noter que la prise de parole du président de la République a été enregistrée au Grand Palais Éphémère et non à l'Élysée.