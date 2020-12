Covid-19 : une variante du virus se propage à vitesse grand V en Angleterre

Un millier de malades ont été contaminés par une variante du Covid-19 en quelques jours dans le sud-est de l’Angleterre, révèlent les autorités sanitaires britanniques. La mutation accélère la propagation de la maladie, selon Matthew Hancock, le ministre de la Santé : "Tous ces cas ont été identifiés dans près de 60 endroits différents et les chiffres augmentent rapidement. Mais, confie-t-il, Je ne suis pas stressé à ce stade".

L’Organisation mondiale de la santé a aussitôt été informée et les données sont partagées en temps réel. Des variantes, l’OMS en a déjà vu beaucoup. C’est commun, assure Michael Ryan, responsable des situations d’urgence sanitaire : "Est-ce que ça rend le virus plus grave ? Se transmet-il plus facilement ? Complique-t-il le diagnostic ? Les effets du vaccin sont-ils altérés par cette mutation ? Voilà les questions qui se posent et nous n’avons aucune information suggérant que ce soit le cas".

Le virus galope dans le sud de l’Angleterre depuis plusieurs jours maintenant. Le gouvernement a décidé d’accroître les restrictions dans la capitale et les alentours. À partir de mercredi 16 décembre, les restaurants et les salles de spectacle seront fermés.

From Midnight on Wednesday morning, more areas will move into Tier 3 restrictions.



I know this is difficult news, but this action is absolutely essential to help prevent more damaging & longer-lasting problems later.



When the virus moves quickly, we must move quickly too. pic.twitter.com/QxKuwr9qs5