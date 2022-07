Covid-19 : une quatrième dose indispensable face à la reprise de l'épidémie

Les cas de Covid-19 repartent à la hausse ces derniers jours. Mardi 5 juillet, le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, explique que la quatrième dose du vaccin réservée aux personnes fragiles et aux plus de 60 ans, est "indispensable pour au moins deux raisons". "La première, c'est qu'en faisant un rappel, on va faire remonter ses taux d'anticorps pendant quelques semaines, et ça, ça va réduire le risque de se faire contaminer. Alors, ce n'est pas négligeable parce que d'abord, on est en pleine vague épidémique", explique Damien Mascret.



Éviter les Covid longs et les formes graves

La quatrième dose de vaccin permet aussi d'éviter "les séquelles pour ceux qui font des Covid longs. Donc c'est important", affirme Damien Mascret. "La deuxième raison, c'est aussi qu'en faisant ce rappel, on va encore réduire un peu plus son risque de Covid grave et d'hospitalisation", poursuit le journaliste. Faut-il imposer le masque à nouveau dans certains lieux ? "Cela paraît difficile, parce que le gouvernement, on l'a vu, fait maintenant le pari de la responsabilité. Il considère qu'après deux ans et demi de Covid, chacun sait ce qu'il doit faire", conclut Damien Mascret.