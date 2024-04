Covid-19 : une nouvelle campagne de vaccination pour les plus fragiles avant les JO

La Haute autorité de santé lance une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, en prévision des Jeux Olympiques de Paris cet été. Les personnes les plus à risque sont concernées.

À quelques mois de l'été, le gouvernement entend une nouvelle fois faire relever la manche aux Français. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée, pour éviter les cas de contamination pendant les beaux jours. Cet hiver, la vague a été modérée, avec 33 000 hospitalisations. Mais la Haute autorité de santé se prépare à un fort brassage de la population durant la période des Jeux olympiques.

Qui est concerné par ce nouveau rappel ?

L'objectif est donc de booster les défenses immunitaires des plus à risque avant l'événement. Sont concernés par cette nouvelle campagne les personnes de plus de 80 ans, mais aussi les patients immunodéprimés, les résidents en Ehpad, et les individus jugés à très haut risque par leur équipe médicale. Ce rappel est néanmoins ouvert à toute personne qui voudrait l'effectuer, et gratuit car entièrement pris en charge par l'Assurance maladie.