Covid-19 : une étude de l'Institut Pasteur révèle les lieux de contamination

Depuis quelques jours, le rebond épidémique est bien présent en France. Les contaminations repartent à la hausse malgré la vaccination d'une grande partie du pays. Une cinquième vague qui pourrait être limitée grâce aux mesures et à la dose de rappel. Il est également important de connaître les lieux de contaminations afin de multiplier les gestes barrières lorsqu'on les fréquente. Saada Soubane, présente sur le plateau du JT du 12/13 le 26 novembre, nous en dit plus sur l'étude de l'Institut Pasteur.

Les fêtes privées et les boîtes de nuit ciblés

"Sans surprise, les lieux où on se retrouve sans masque. Le risque de contracter le Covid-19 augmente de 340 % lors d'une fête privée ou lors d'une virée en boite de nuit", explique la journaliste. Les transports sont aussi un lieu de contamination. "Quand on prend le métro, le risque augmente de 20 %. Il monte à 30 % en plus dans les trains à longue distance malgré le port du masque", rapporte-t-elle. Le risque monte à 70 % dans un avion. Cependant, ce pourcentage est à prendre avec précaution, car les chercheurs pensent qu'il peut provenir de la visite du pays et non de la présence dans l'avion.