Covid-19 : une épidémie hors de contrôle en Chine, qui se rouvre au monde

La Chine a tranché et tourne la page de sa politique "zéro Covid", après quasiment trois ans d'isolement. Dès le 8 janvier, le pays rouvrira ses frontières et n'imposera plus de quarantaine. Dans le même temps, la Chine fait face à une incroyable flambée des cas de Covid-19.

Il n'y a plus aucun chiffre officiel du nombre de victimes du Covid-19 en Chine, mais certaines images filmées dans le pays parlent d'elles-mêmes. Les chambres funéraires manquent désormais de place, et les corps sont entreposés jusque dans des containers. À Shanghai, une file d'attente interminable pour récupérer les actes de décès s'est créée. La cause officielle de la mort ? Un rhume sévère.

La Chine change brusquement de cap

Les hôpitaux sont totalement saturés. De nombreux patients sous placés sous oxygène, et les établissements n'ont plus assez de lits. On se croirait revenus fin 2019, lorsque l'épidémie de Covid-19 a débuté. Mais la Chine a brusquement changé de cap et a mis fin à sa politique zéro Covid ainsi qu'aux confinements à répétition. L'objectif est désormais l'immunité collective. "Nous avons vu un nombre croissant de patients avec des problèmes aux poumons, causés par le Covid-19", explique Ling Lan, directrice adjointe de l'hôpital de l'amitié Chine-Japon. Malgré une situation catastrophique, le gouvernement a tout de même annoncé qu'à partir du 8 janvier, quasiment toutes les restrictions pour entrer et sortir de Chine seront levées, après trois années sous cloche.