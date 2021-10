Covid-19 : une cinquième vague en France ?

Alors que le masque sanitaire est de moins en moins porté et que la vaccination contre le Covid-19 progresse, le taux d'incidence a progressé sur une semaine de 11%, se rapprochant du seuil d'alerte.

Depuis début octobre, un léger rebond épidémique est constaté, jusqu'à 4 600 cas de coronavirus quotidiens la semaine du 11 octobre, soit une hausse de 11,5% en sept jours. Pour autant, pas d'inquiétude à avoir selon les scientifiques, car le nombre de décès est en baisse de 4,9% en sept jours et celui des hospitalisations en diminution de 3,9% en une semaine. Les experts expliquent cela par l'efficacité de la couverture vaccinale puisque trois Français sur quatre ont au moins reçu la première dose de vaccin. Pour les scientifiques, le Covid-19 pourrait bientôt devenir une infection saisonnière comme la grippe.

Les plus âgés et les plus jeunes surveillés

Pas de cinquième vague épidémique, comme l'automne dernier, pour le moment. Pour l'éviter, les autorités sanitaires surveillent les plus de 75 ans, dont 620 000 ne sont pas encore vaccinés et les neuf millions d'enfants de moins de 12 ans, qui n'ont pas encore accès aux vaccins. Dans 80% des départements, les écoliers ne sont plus obligés de porter le masque à l'école.