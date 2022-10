Covid-19 : un relâchement des gestes barrières en pleine huitième vague

La huitième vague de Covid-19 continue de monter. Près de 43 000 cas sont enregistrés chaque jour, et tous les indicateurs (taux d'incidence, hospitalisations...) augmentent. Pourtant, les gestes barrières sont de moins en moins adoptés par les Français. "On s'y attendait, et ça se confirme : la dernière enquête de Santé publique France le montre, le port du masque, qui est la mesure la plus importante peut-être après la vaccination pour lutter contre l'épidémie, au début de l'année, 71 % des Français l'adoptaient, mais aujourd'hui, on est tombé à 16 %", rapporte Dr Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, présent sur le plateau du 12/13, lundi 10 octobre.



Des cas graves

L'enquête ayant été réalisée mi-septembre, la situation a-t-elle changé depuis ? "Mi-septembre, on était au début de la huitième vague (...), maintenant, on est en train de monter suffisamment sérieusement pour avoir des hospitalisations", poursuit le docteur, qui précise qu'actuellement, 960 admissions à l'hôpital sont réalisées chaque jour, soit une augmentation de 40 % par rapport à la semaine dernière. "On voit qu'il y a des cas graves, et n'oublions pas que la grippe arrive", ajoute Dr Damien Mascret. Ce dernier explique d'ailleurs que seulement 6 Français sur 10 dans la zone cible comptent se faire vacciner contre la grippe, avant de rappeler la nécessité de faire le rappel vaccinal contre le Covid-19.

Parmi Nos sources

Santé publique France

Liste non exhaustive