Covid-19 : un passeport sanitaire pour pouvoir circuler au sein des pays de l’Union européenne ?

À Bruxelles (Belgique), les pays membre de l’Union européenne discutent de la possible mise en place d’un passeport sanitaire qui permettrait de circuler dans ces pays. Il ne faudrait pas forcément être vacciné contre le Covid-19 pour en obtenir un.

L’Union européenne réfléchit au moyen de réglementer les déplacements d’un pays membre à un autre en ces temps d’épidémie de Covid-19. La journaliste de France Télévisions Marine Zambrano explique qu'un passeport sanitaire appelé "certificat vert" pourrait être instauré. Valable dans les tous les pays de l’Union européenne, il pourrait être mis en place en juin s’il est approuvé par le Parlement européen et les États membres.

Possible de l’obtenir sans être vacciné contre le Covid-19

Si le passeport voit le jour, il faudra remplir plusieurs critères pour l’obtenir. Marine Zambrano souligne que le fameux document sera délivré aux personnes qui ont guéri depuis six mois du virus, l’Europe jugeant que l’individu est alors immunisé. Il est possible de présenter un test PCR négatif pour obtenir le certificat ou alors d’avoir été vacciné par un des quatre vaccins approuvés par l’Union européenne. Le vaccin "ne sera pas obligatoire pour voyager dans l’Union européenne pour une raison simple : plusieurs pays, particulièrement la France et l’Allemagne, ne veulent pas générer d’inégalités entre les pays en fonction de l’avancée de leur campagne vaccinale ni imposer ce vaccin", décrypte la journaliste.