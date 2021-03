Covid-19 : la Commission européenne dévoile son passeport vert pour voyager dans l'Union

La Commission européenne a dévoilé mercredi 17 mars son projet de certificat sanitaire, destiné à faciliter les voyages au sein de l’Union européenne. Il permettra aux personnes testées négatives, guéries du Covid ou vaccinées de circuler librement et fonctionnera grâce à un QR code.

Le certificat sanitaire pourrait bien dire le sésame pour pouvoir voyager au sein de l’Union européenne. L’idée a déjà été testée en partie par certaines compagnies. En effet, depuis une semaine, Air France propose à ses voyageurs d’utiliser une application pour présenter leurs tests Covid négatifs. "Le client télécharge l’application, il va faire le test dans un des laboratoires de nos réseaux partenaires. Il obtient un QR code qui donne le type de test que le client a passé, la date du test, le fait que le résultat est bon", explique Guy Zacklard, le directeur du Hub Air France à Roissy.

Trois informations clés

Faciliter la circulation des passagers, permettre aux Européens de voyager librement, voilà précisément le but du certificat vert proposé par la Commission européenne. Sur papier ou téléphone, un document officiel affichera un QR code qui prouvera que le client est vacciné, testé négatif ou guéri du Covid-19. "C’est une très bonne idée, ça permet de l’avoir sur soi et ça sécurisé tout le temps", estime un homme. Cependant, les États-membres doivent encore accepter et adopter le fameux "passeport".