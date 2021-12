Covid-19 : un nouveau conseil de défense sanitaire prévu vendredi pour examiner de "nouvelles décisions"

Face à une vague de Covid-19 qui atteint son pic mais promet de longues et difficiles semaines dans les hôpitaux, un conseil de défense sanitaire se tiendra vendredi après-midi, a annoncé l'Elysée, mercredi 15 décembre.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lui évoqué de possibles "nouvelles décisions" à venir. Elles viendraient s'ajouter à d'autres mesures prises récemment, notamment l'extension à tous les adultes de la dose de rappel.

En France, comme dans de nombreux pays d'Europe, l'envol des contaminations se traduit maintenant à l'hôpital où les services de réanimation sont mis à l'épreuve. Selon les derniers chiffres, près de 3 000 patients sont en réanimation et le chiffre devrait atteindre 4 000 au moment des fêtes de fin d'année, selon Gabriel Attal.

Un pic ou un plateau de contaminations ?

Certes, en matière de contaminations, "nous sommes presque à une situation d'équilibre : on peut considérer qu'on est dans une forme de pic", a remarqué mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, devant des députés.

Mais si la vague atteint son sommet, on est loin d'un soulagement. D'abord, le pic est élevé, autour de 50 000 cas par jour. Ensuite, rien ne dit que les contaminations vont redescendre et non rester à un plateau élevé.

Surtout, et c'est le second grand péril au-delà de la vague actuelle, le nouveau variant Omicron se propage en Europe et son essor fulgurant dans certains pays, comme le Royaume-Uni et le Danemark, laisse craindre une contagiosité accrue par rapport aux précédentes incarnations du coronavirus.