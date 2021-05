Covid-19 : un centre de vaccination ouvert à Bordeaux, où un nouveau variant a été détecté

Mercredi 26 mai, un centre de vaccination contre le Covid-19 a ouvert spécialement pour le quartier de Bacalan, à Bordeaux (Gironde), où est apparu un nouveau variant inquiétant. "Le centre de vaccination éphémère attend les premiers habitants de ce quartier qui compte 10 000 habitants. C'est là que s'est développé un cluster qui, aujourd'hui, a 61 personnes infectées", rapporte la journaliste Marie Neuville en direct de ce quartier bordelais mercredi midi pour le 12/13 de France 3.



Un variant dit préoccupant

L'objectif de ce centre est de vacciner 200 personnes par jour, sans rendez-vous. "Il suffit d'avoir 18 ans et plus, il n'y a pas non plus de public prioritaire", précise la journaliste. Les autorités entendent freiner la diffusion de ce variant dit préoccupant, car il serait plus transmissible, selon le CHU. L'Agence régionale de santé a par ailleurs demandé l'acheminement de 19 000 doses supplémentaires. Le dispositif devrait durer trois semaines.