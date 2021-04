Covid-19 : toutes les professions prioritaires vont pouvoir se faire vacciner au Stade de France, sans limite d'âge

L'ensemble des professions prioritaires va désormais pouvoir se faire vacciner au Stade de France (Seine-Saint-Denis), quel que soit l'âge, a appris France Inter jeudi 29 avril auprès du département. La direction du centre de vaccination du Stade de France a en effet décider d'abolir cette limite d'âge pour ces professions listées comme prioritaire.

>> Suivez notre direct sur l'épidémie de Covid-19.

Parmi elles, les enseignants, les policiers, les agents d'entretien, les caissières de supermarché ou les chauffeurs de bus. Jusqu'à présents, seules les personnes âgées de plus de 55 ans pouvaient prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Le conseil départemental explique que les équipes du Stade de France font face à 8 à 10 % d'annulations de rendez-vous et "n'arrivent pas à remplir tous les créneaux" alors que le centre "dispose d'assez de doses" et ce, quel que soit le vaccin. Le vaccinodrome du Stade de France réalise jusqu’à 2 000 injections par jour. Pour la journée de mercredi 28 avril, on comptait plus de 70 créneaux de vaccination libres, soit un presque toutes les 5-10 minutes.