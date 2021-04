DIRECT. Covid-19 : plus de 50 millions de cas ont été recensés en Europe depuis l'apparition du virus

Ce qu'il faut savoir

Plus de 50 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 depuis fin 2019 sur en Europe, selon un comptage réalisé mercredi 28 avril au soir à partir des bilans officiels fournis par les pays du Vieux Continent. Parmi les plus de 3,13 millions de morts recensés dans le monde, plus de 1 060 900 l'ont été en Europe. Suivez l'actualité sur la pandémie en direct avec franceinfo.

Légère décrue du nombre de cas en France. En France, pays d'Europe le plus touché en nombre total de contaminations détectées (5 565 852 cas), une timide décrue du nombre de nouvelles infections semble enclenchée. Le pays est passé en début de semaine sous la barre, encore élevée, des 30 000 nouveaux cas quotidiens, et envisage une ouverture par étapes en mai et juin. Le président Emmmanuel Macron en présentera les grandes lignes dans la presse régionale demain.

L'épidémie continue de flamber en Inde. Près de 6 millions de contaminations ont été recensées en Inde pour ce seul mois d'avril, soit le tiers du total enregistré depuis le début de la pandémie. Au moins 201 187 personnes au total ont succombé du Covid-19, dont 3 293 sur ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, même si de nombreux experts estiment que le véritable bilan est plus élevé.

Biden vante son plan de vaccination. Le président américain estime que le plan de vaccination mis en place dans le pays était "l'un des plus grands succès logistiques" de leur histoire. "Plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une injection" et "les décès de personnes âgées ont baissé de 80% depuis janvier", a souligné Joe Biden devant le Congrès américain, tout en ajoutant : "Il reste du travail à faire pour battre le virus, nous ne pouvons pas baisser la garde".