Covid-19 : Sanofi annonce des résultats prometteurs pour son vaccin

Après un faux départ cuisant, la recherche française reprend des couleurs dans la course au vaccin contre le Covid-19. Le laboratoire Sanofi et son partenaire britannique GSK ont annoncé des résultats prometteurs pour un futur vaccin, après les essais de phase 2. "Une phase 2, ça vous permet de voir si votre vaccin fonctionne. Et il fonctionne très bien : on a entre 95% et 100% de séroconversion, donc d'apparition d'anticorps quand vous êtes vacciné avec ce vaccin de Sanofi", assure Olivier Bogillot, président de Sanofi France, sur Europe 1, lundi 17 mai.



Une technologie différente

Ce vaccin requiert deux doses, et promet au moins 95% d'efficacité chez toutes les tranches d'âge à partir de 18 ans. Les essais cliniques ont été menés auprès de 720 volontaires, recrutés aux États-Unis et au Honduras. Sanofi a choisi un procédé différent de l'ARN messager développé par Pfizer ou de l'Adénovirus d'AstraZeneca ; il s'agit d'une technologie déjà éprouvée : la protéine recombinante. Le vaccin, qui se conserve dans un simple réfrigérateur, pourrait également être un bon vaccin de rappel, selon le laboratoire. Le variant sud-africain sera à l'étude lors de la troisième phase. Sanofi devra toutefois attendre la fin de l'année pour une éventuelle mise sur le marché.