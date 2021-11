Covid-19 : quelles mesures pourraient être prises par le gouvernement ?

La France fait face à une nouvelle flambée des cas de Covid-19. Au vu de la situation sanitaire, le gouvernement doit réagir dans l'urgence. "'On est sur la ligne de crête', disait cet après-midi un conseiller. 'Il ne faut certainement pas faire paniquer les Français mais il faut un vrai appel au ressaisissement'", rapporte le journaliste de France Télévisions Jeff Wittenberg, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mardi 23 novembre.

Quelles mesures prendre ?

Parmi les mesures envisagées par l'exécutif, il y aurait notamment une troisième dose de vaccin "pour tous ou au moins pour les plus de 50 ans. Est-ce qu'elle sera décidée demain ? Est-ce qu'elle sera réclamée pour obtenir un pass sanitaire ? La question n'est pas encore tranchée", souligne le journaliste. Le pass sanitaire devrait être "davantage contrôlé et il est probable que le port du masque à l'intérieur sera restauré de façon beaucoup plus homogène qu'actuellement. Pour l'instant, pas de retour des jauges, encore moins du confinement : ce ne sont pas des mesures qui sont à l'ordre du jour", conclut Jeff Wittenberg.