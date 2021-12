Covid-19 : quelles décisions seront prises par le gouvernement à l’issue du Conseil des ministres ?

Faudra-t-il montrer patte blanche pour se déplacer le soir du 31 décembre en France ? Le réveillon du Nouvel an et le début du mois de janvier se feront-ils sous un couvre-feu ? Devant la déferlante du variant Omicron, l’heure n’était pas à l’optimisme en début de semaine. Mais pour l’instant, Emmanuel Macron et Jean Castex veulent à tout prix éviter des mesures strictes comme un couvre-feu ou un confinement.

"Nous verrons dans les jours à venir"

Pour l’instant, malgré la recrudescence de cas de Covid-19 en France, le gouvernement mise tout sur la vaccination. "Pour le moment l’hôpital tient. Nous verrons dans les jours à venir", a décrypté une conseillère à Matignon. Ils espèrent aussi tirer des leçons des pays où Omicron a un temps d’avance sur nous. L’incertitude concernant de possibles nouvelles restrictions reste donc extrêmement forte. "Avec ce variant, la visibilité est faible donc pour nous le 31 c’est encore très loin", a déclaré Jean Castex.