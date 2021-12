Réveillon du Nouvel An : vers de nouvelles restrictions ?

Le passage à la nouvelle année avait été inédit le 31 décembre 2020. Les festivités s’étaient déroulées mais sous couvre-feu. Pour ce qui est du 31 décembre 2021, les Français devront peut-être composer avec de nouvelles mesures, la faute à une hausse des cas de Covid-19 dans le pays. Le conseil scientifique réclame plus de fermeté notamment "sous la forme de limitations d’activités collectives ou de couvre-feux".

Les Français sont vigilants

Certains Français interrogés mardi 21 décembre prévoient de fêter le Nouvel An en comité réduit, d’autres de se faire tester avant de célébrer cette fête. Pour tenter de garder la situation pandémique sous contrôle, les autorités ont demandé à chaque commune de renoncer aux habituels concerts et feux d’artifices ainsi que d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique. En plus de cela, l’exécutif pourrait également aller au-delà "si on constate qu’il y a une reprise très forte de l’épidémie liée au variant Omicron et un risque", déclare le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Un conseil de défense sanitaire devrait avoir lieu après Noël.