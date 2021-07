Covid-19 : plus de la moitié des adultes de l'Union européenne sont totalement vaccinés, annonce la Commission

Le seuil des 50% est franchi. Plus de la moitié des adultes de l'Union européenne sont désormais totalement vaccinés contre le Covid-19, annonce jeudi 22 juillet la Commission européenne. Cela représente 200 millions de personnes, avec un taux exact de 54,7% d'adultes vaccinés, a déclaré une porte-parole.

L'instance européenne espère désormais ateindre l'objectif de 70% de sa population adulte complètement vaccinée contre le Covid-19 cet été. Une statistique qui est en bonne voie puisque "68,4% des adultes dans l'UE qui ont déjà eu leur première dose", a souligné la porte-parole Dana Spinant.

"Nous sommes maintenant parmi les régions du monde qui ont vacciné le plus. Mais il est important que ces progrès soient répartis de manière plus équilibrée pour qu'il n'y ait pas des îlots où le virus puisse se propager et muter", a-t-elle ajouté.