Covid-19 : peut-on être vacciné et contracter le virus ?

Le Covid-19 peut-il infecter les personnes vaccinées ? Une étude a été menée en Californie (États-Unis), de décembre à février dernier, sur plus de 36 000 personnes. Les scientifiques ont constaté que 22 personnes ont été infectées entre un et quinze jours après avoir reçu la seconde dose de vaccin ARN, soit 0,6%. Il s'agit de cas rares, car le vaccin est très efficace.



Infecté mais non contaminant



Que se passe-t-il lorsqu'une personne vaccinée est en contact avec le virus ? Lorsque le virus pénètre dans l'organisme, les cellules le reconnaissent grâce au vaccin, et se mettent à fabriquer des anticorps qui forment un barrage. Dans la très grande majorité des cas, ce barrage empêche le virus d'accéder aux poumons et la maladie ne s'aggrave pas. On est donc infecté, mais pas contaminant, selon l'immunologiste Stéphane Paul, membre du comité vaccin Covid-19.

