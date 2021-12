Covid-19 : Novavax, un cinquième vaccin plus classique

Il pourrait convaincre les anti-vaccins de se faire vacciner. Le Novavax devient le cinquième sérum anti Covid-19 à être autorisé dans l’Union européenne. Il rejoint le Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et l’AstraZeneca. Son nom : Novaxovid. Il est un vaccin américain fabriqué à base de protéines, qui renforcent la réponse immunitaire. Une technologie plus classique que l’ARN messager et déjà utilisée depuis des décennies dans d’autres vaccins, comme celui contre l’hépatite B. Un argument de vente avancé par le PDG de Novavax.

Deux injections nécessaires

"Les personnes réticentes au vaccin, attendant un vaccin à base de protéines sont une part de marché pour nous. Nous avons prouvé que notre vaccin est très efficace pour produire des anticorps largement neutralisant contre les variants Alpha, Beta et Delta", confie Stanley Erck, PDG de Novavax. Le vaccin doit être administré en deux injections, généralement dans le bras, à trois semaines d’intervalle. Déjà 200 millions de doses ont été commandées par l’Union européenne.