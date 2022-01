Covid-19 : nouveau réveillon sous tension à l'hôpital

Le nombre de malades du Covid-19 a légèrement diminué à Noël et d'autres patients ont pu être pris en charge dans le service des maladies infectieuses. Mais l'activité reste intense, toujours rythmée par des habillages incessants. Les patients les moins graves reçoivent des anticorps pour éviter une dégradation et d'autres reçoivent des soins plus importants. Mais dans cet hôpital de Limoges (Haute-Vienne), chacun respecte son rôle à la lettre.

"On souhaite que les gens se vaccinent"

"On garde le moral et on souhaite que ça aille mieux, on souhaite que les gens se vaccinent", témoigne Hacine Benomane, infirmier. Depuis deux ans, certains soignants ont décidé de quitter le service, ceux qui restent sont souvent marqués. "Il y a eu des semaines où on a fait autant de décès qu'en trois ans sur un service habituel. Avec les vaccins et les traitements qui s'améliorent, on a quand même moins de décès. Pour le moral de l'équipe, c'est quelque chose qui a été pesant et qui peut encore l'être aujourd'hui", rapporte Bastien Lauchet, infirmier.