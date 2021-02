Covid-19 : les variants peuvent-ils remettre en cause le calendrier vaccinal ?

Les variants du Covid-19 sont une source d’inquiétude. “On a vu ce qu’il s'est passé au Royaume-Uni : au mois de décembre, il y a eu une explosion des cas. Le variant était au début à 10%, il est passé à 90% en quasiment un mois, et surtout cela s’est accompagné par une multiplication des cas. (...) C’est évidemment ce que l’on craint pour la France”, expose le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau de France 3, mercredi 3 février.

Résistance au vaccin

Y a-t-il un risque de résistance au vaccin des variants ? “Cela dépend lesquels”, explique Damien Mascret. Les vaccins Moderna et Pfizer conservent de très bons résultats sur le variant anglais, par exemple. x, quant à lui, est efficace à 90% contre le variant anglais, mais seulement à 50% contre le variant sud-africain. Mais le journaliste et médecin met en garde : “À l’avenir, il pourrait y avoir plus de résistance au vaccin”.

