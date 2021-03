Covid-19 : les sept ordres de santé appellent tous les soignants à se faire vacciner

Un "devoir déontologique" pour "freiner la propagation de l'épidémie". Les sept ordres des professions de santé "appellent d'une seule voix l'ensemble des soignants à se faire vacciner" contre le Covid-19, dans une tribune publiée dimanche 7 mars par le JDD.

"Seuls 40 % des personnels des Ehpad et 30 % des soignants en établissements hospitaliers et de ville ont reçu au moins une dose du vaccin à ce jour. C'est beaucoup trop peu", écrivent les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers.

Les soignants, "les plus exposés au virus"

Or, les soignants sont "les plus exposés au virus, tout en étant au contact des populations les plus fragiles", estiment les organisations signataires. Ils doivent se faire vacciner "parce que cela relève de leur devoir déontologique, protéger leurs patients en toutes circonstances, et parce qu'il est impératif qu'ils puissent eux-mêmes se protéger contre le virus, ainsi que leurs proches, et freiner la propagation de l'épidémie", poursuivent les signataires.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait appelé les soignants, dans une lettre diffusée vendredi, à se faire vacciner "rapidement" au nom de la "sécurité collective". L'Ordre des médecins avait déjà souligné samedi que la vaccination contre le Covid relevait d'"une exigence éthique" pour les soignants, appelés à un "devoir d'exemplarité".