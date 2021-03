"Il en va de notre sécurité collective" : dans une lettre, Olivier Véran incite les soignants à se faire vacciner

"Je vous le demande, pour vous-même, votre entourage, les Français. Si vous n'êtes pas encore vaccinés, faites le rapidement." Dans une lettre publiée vendredi 5 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran incite les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19. "Il en va de notre sécurité collective." Il rappelle que 40% des soignants en Ehpad ont été vaccinés et 30% dans l'ensemble. "C'est un chiffre encourageant, mais qui ne progresse que trop peu. Cela ne suffit pas", écrit le ministre. Il s'explique : "Votre vaccination est un gage de protection. Protection pour vous qui côtoyez au quotidien des malades, et notamment des malades du Covid qui peuvent être contaminants. C'est également une protection pour vos patients et pour la collectivité."

Se protéger et protéger ceux que l’on soigne.

Ma lettre aux soignants sur la vaccination. pic.twitter.com/GBlAuv1qRu — Olivier Véran (@olivierveran) March 5, 2021

Jeudi 4 mars au soir, le Premier ministre Jean Castex avait lui aussi appelé "solennellement" les personnels d'Ehpad à se faire vacciner "très rapidement", pour permettre le retour d'une "vie sociale apaisée" dans ces établissements et un assouplissement "du droit de visite pour les familles".