Covid-19 : la vaccination des soignants est une "exigence éthique", selon l'Ordre des médecins

La vaccination contre le Covid-19 est "une exigence éthique qui s'impose à tous" les soignants. L'Ordre des médecins rappelle à ces derniers leur "devoir d'exemplarité" en pleine épidémie. L'organisme professionnel l'affirme, samedi 6 mars, dans un communiqué.

"Plus des deux tiers" des médecins déjà vaccinés

L'instance souligne que "la protection des patients est un devoir professionnel fondamental". Elle fait valoir que le vaccin "diminu[e] considérablement les chaînes de transmission du virus". Elle rappelle enfin que "l'ensemble des soignants est aujourd'hui éligible à la vaccination contre la Covid-19".

Le Premier ministre Jean Castex également a "solennellement" appelé les soignants à se faire vacciner. Environ 30% des soignants seulement sont aujourd'hui vaccinés. Ce ratio "ne suffit pas", a souligné le ministre de la Santé Olivier Véran. L'Ordre des médecins souligne que "plus des deux tiers [des praticiens] ont d'ores et déjà répondu à cette exigence et accompli leur devoir".