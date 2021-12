Covid-19 : les questions sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

La Haute autorité de santé a donné son feu vert pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Mais que vont décider les parents ? Lors d’une consultation chez une pédiatre, le papa de Noor, âgée de 5 ans, se déclare sceptique pour vacciner son enfant. "S’il n’y a pas d'obligation, on le fera le plus tard possible puisque notre enfant, à ma connaissance, ne développe pas de problèmes de santé particuliers", confie-t-il.

La vaccination est efficace pour les enfants

Pour Sylvie Hubinois, la pédiatre, cette vaccination des enfants est justifiée notamment contre les formes sévères du Covid-19 qui peuvent affecter les enfants. "On sait que les formes graves sont relativement graves chez les enfants, mais peuvent survenir chez tous et pas seulement chez ceux qui sont immunisés", indique la pédiatre. Dans un centre de vaccination, certains parents ont déjà vacciné leur enfant. Les données scientifiques issues des 7 millions d’enfants vaccinés aux États-Unis démontrent que la vaccination est efficace pour les enfants.