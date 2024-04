Covid-19 : les personnes "les plus âgées" et "immunodéprimées" sont "encore les principales victimes", rappelle une professeure

Invitée du 12/13 info, lundi 15 avril, la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue et membre du collège de la Haute Autorité de Santé, revient sur la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19.

Lundi 15 avril, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 débute en France. Elle est destinée aux personnes de plus de 80 ans, aux patients immunodéprimés, aux résidents en Ehpad et aux individus jugés à très haut risque par leur équipe médicale. Toute personne voulant effectuer un rappel est cependant acceptée.

Pourquoi lancer une nouvelle campagne de vaccination ? "Parce que les personnes les plus âgées, de plus de 75-80 ans, les personnes immunodéprimées, sont encore les principales victimes du Covid", explique la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue et membre du collège de la Haute Autorité de Santé.

Des décès qui "concernent essentiellement les personnes les plus âgées"

"Il y a eu 33 000 hospitalisations pendant l'hiver 2023, et plus de 75% des personnes hospitalisées étaient des personnes de plus de 75 ans. Même chose pour les décès. Ils concernent essentiellement les personnes les plus âgées", précise Anne-Claude Crémieux. "Ce qui est assez frappant quand on regarde les personnes qui sont hospitalisées en réanimation, [c'est que] plus de 90% d'entre elles n'ont pas eu un rappel depuis plus de six mois", souligne l'infectiologue.