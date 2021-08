Covid-19 : les Etats-Unis envisagent de rouvrir leurs frontières aux voyageurs vaccinés

Les Etats-Unis, dont les frontières restent fermées à de très nombreux voyageurs étrangers, projettent de les rouvrir aux personnes pleinement vaccinées contre le Covid-19, a fait savoir mercredi 4 août un responsable de la Maison Blanche, en plein débat sur un moratoire mondial sur les doses de rappel. Washington élabore une "approche progressive qui signifierait, avec des exceptions limitées, que tous les ressortissants étrangers venant aux Etats-Unis, depuis tous les pays, doivent être pleinement vaccinés", a-t-il précisé, sans donner pour autant de calendrier.

Les groupes de travail consacrés à cette question "sont en train de développer une politique afin d'être prêts, quand le moment sera venu, à évoluer vers ce nouveau système", a ajouté le responsable.

Un changement de ton

Le ton reste très prudent, mais cette annonce constitue néanmoins une évolution pour les Etats-Unis. Le 26 juillet encore, ils ne voulaient entendre parler ni de tests ni de vaccins pour rouvrir leurs frontières.

Les voyageurs venus de Chine, d'Inde, de l'espace Schengen, du Royaume-Uni et d'Irlande ne peuvent ainsi plus entrer aux Etats-Unis, sauf pour des motifs impérieux précis, depuis mars 2020. Et si les pays de l'Union européenne ont décidé de rouvrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu'ils soient vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, Washington est resté pour l'instant sourd aux appels à la réciprocité.