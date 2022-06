Covid-19 : les Etats-Unis démarrent la vaccination des enfants de moins de cinq ans

Un nouveau pas dans la lutte contre le Covid-19. Les Etats-Unis ont démarré, mardi 21 juin, leur campagne de vaccination des moins de 5 ans contre le Sars-CoV-2. "C'est une étape historique, un pas en avant monumental", s'est félicité le président américain Joe Biden. Pour "la première fois dans notre lutte contre cette pandémie, presque chaque Américain peut avoir accès à des vaccins vitaux", a-t-il ajouté depuis la Maison Blanche.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) avait donné la semaine précédente son feu vert aux vaccins de Pfizer et Moderna pour les bébés, enfants et adolescents dès 6 mois d'âge. Jusqu'alors, seul le vaccin Pfizer était autorisé pour les plus de cinq ans. Dans la foulée, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays, les ont recommandés samedi. De son côté, l'Agence européenne des médicaments examine actuellement le vaccin Moderna pour son utilisation chez les moins de six ans et pourrait suivre la décision américaine.

A noter que l'ampleur des contaminations a entraîné plus de 45 000 hospitalisations et près de 500 décès (sur plus d'un million au total) dans le groupe des 0-4 ans aux États-Unis depuis le début de la pandémie.